Vaccino anti-Covid in Calabria, Spirlì: “nessun ritardo, la colpa è del Governo”, ma il confronto con le altre Regioni è indecoroso [DATI]

5 Gennaio 2021 13:43

Il presidente facente funzioni Spirlì prova a non parlare di ritardi nella somministrazione del vaccino in Calabria, ma il confronto con le altre Regioni italiane dice ben altro…

Avanza a piccoli passi la campagna vaccinale in Calabria. Il 31 dicembre sono ufficialmente partite le somministrazioni e la Regione ad oggi, stando ai numeri ufficiali diffusi dal Ministero della Salute alle 02:30:49 del 5 gennaio 2021, ha finora utilizzato 701 delle 12.995 dosi a disposizione, cioè il 5,4%. “Il piano vaccinale sta procedendo, non è necessario fare polemica. Se il Governo avesse mandato anche tutte le siringhe che servivano non avremmo avuto questi ritardi”. Lo ha dichiarato il presidente facente funzione della Regione Calabria Nino Spirlì confermando che “nonostante tutto, entro fine gennaio concluderemo la prima fase con i primi 60 mila. I nostri sanitari stanno lavorando senza sosta e lo abbiamo visto perché la Calabria non è andata al collasso come molti pensavano”, ha concluso il presidente leghista.

Ammontano a 560, il dato più alto nella Regione, le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri ai dipendenti del Gom di Reggio Calabria. Un po’ più a rilento la situazione nelle altre strutture della regione: a Catanzaro sono state 270 le inoculazioni effettuate tra il policlinico Mater Domini (166) e il Pugliese Ciaccio (136), a Cosenza 71, Vibo Valentia 30 e a Crotone 17. Al momento dunque i numeri non sono incoraggianti, perché la Regione è la seconda meno virtuosa della Penisola. A far peggio soltanto il Molise con l’1,7% dei vaccini inoculati. In netta crescita, dopo le iniziali difficoltà, la Sicilia che con il suo 40,2% è ben sopra la media nazionale. Di seguito la tabella diffusa online dagli organi istituzionali.