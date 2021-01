Vaccino anti Covid in Sicilia, Anci: “le persone con disabilità vengano considerate fra le categorie a rischio”

2 Gennaio 2021 15:58

Il Presidente Leoluca Orlando: “Esprimiamo apprezzamento per l’attenzione ricevuta dal commissario Arcuri”

L’ANCI Sicilia chiede che fra le categorie a rischio da inserire, prioritariamente, nella campagna vaccinale, in corso, contro il Covid-19, siano considerate anche le persone con disabilità e in particolare coloro che hanno problemi psichici, che mostrano, purtroppo, notevoli difficoltà nell’applicare le prescrizioni restrittive, quali distanziamento e uso della mascherina. “A tal proposito – dichiara il presidente dell’associazione Leoluca Orlando – esprimiamo apprezzamento per la sollecita attenzione ricevuta dal Commissario per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, Domenico Arcuri che mi ha assicurato che si sta lavorando per includere tra le priorità alcune categorie critiche tra cui i disabili”.