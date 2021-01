Vaccini, Spirlì: “la Calabria è stata benedetta da Dio perchè quelli che hanno avuto la prima dose potranno avere anche la seconda”

19 Gennaio 2021 16:15

Vaccini: le parole del presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì

“Posso dire che, nonostante non sia bella la ‘maglia nera’, con Pfizer-Biontech che non solo non garantisce i tempi, ma adesso non garantisce nemmeno le quantità, essere riusciti a tenere qualche fiala in più, nell’errore o nella lentezza, ora sta tornando utile“. Lo ha affermato a margine di una conferenza stampa il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì, che poi ha spiegato: “Ci sono, infatti, Regioni che stanno avendo in questa fase grossissimi problemi con la seconda dose, dunque, nella sciagura, probabilmente la Calabria ancora una volta è stata benedetta da Dio, perché quanto meno copriremo totalmente quelli che hanno avuto la prima dose e che avranno certamente la seconda”.