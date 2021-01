Vaccini anti Covid a Reggio Calabria, Mons. Morosini: “Locali della Chiesa a disposizione per le vaccinazioni nelle periferie”

12 Gennaio 2021 17:56

Vaccini anti Covid a Reggio Calabria, Mons. Morosini: “Dove non c’è neanche una guardia medica offriamo i nostri locali”

Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, arcivescovo metropolita di Reggio Calabria – Bova, è stato intervistato da Martina Pastorelli, giornalista e conduttrice de #lachiesachecè. Nel corso della lunga intervista andata in onda il 12 gennaio, il presule è intervenuto su diversi temi d’attualità sottoponendosi alle domande dell’intervistatrice. Non sono mancati i riferimenti all’emergenza-Coronavirus con particolare attenzione alla fase attuale tra il pericolo di una terza ondata e la campagna vaccinale iniziata il 27 dicembre in Italia come nel resto d’Europa. “Risultano vaccinati poco più di ottomila soggetti al fronte di 25mila dosi disponibili. Parliamo solo del 32%, ben al di sotto della media nazionale del 55%. Ma perché avviene tutto questo? Perché dobbiamo sempre essere costantemente fanalino di coda?”, ha detto il Pastore della Chiesa reggina-bovese. Morosini ha avanzato una perplessità sulle tappe individuate dalla campagna nazionale: “Quando si parla di vaccinare le persone “a rischio” perché non si includono anche i sacerdoti che quotidianamente vivono la comunità, la visita ai malati e lo stare in relazione con gli altri? Ho l’impressione – ha dichiarato Morosini – che si sta ampliando una cultura per cui alla Chiesa si deve solo chiedere, ma non si pensa mai a dare quello che è necessario per svolgere il proprio magistero”.

Monsignor Morosini parlando a proposito della situazione calabrese ha avanzato una proposta: “Siamo disponibili ad offrire i nostri locali per somministrare i vaccini sul territorio di Reggio Calabria, specialmente in quelle zone del territorio in cui non esiste neanche la guardia medica”. L’arcivescovo, però, si attende i dovuti riscontri dalle Autorità competenti per poter formalizzare la disponibilità dell’arcidiocesi reggina di farsi prossima alle istituzioni statali in questo servizio: servono interlocutori chiari. «Manca una progettazione rispetto alla campagna di vaccinazione sul territorio di Reggio Calabria: al momento non è chiaro con chi definire questa possibilità che ci sta molto a cuore», ha precisato Morosini. Infine, l’arcivescovo di Reggio Calabria ha voluto concludere la sua riflessione sul Covid-19 con un pensiero globale sui duri mesi che si stanno vivendo: “la speranza di uscire dall’incubo-Coronavirus si può pensare possa dipendere solo dalla “buona volontà” dei singoli, ma questo non è sufficiente. Serve piuttosto un’azione lungimirante da parte di chi governa: purtroppo i problemi sono tanti e ancora totalmente irrisolti”.