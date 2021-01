Rivolta negli USA: morto il poliziotto ferito durante l’assalto al Congresso [FOTO]

8 Gennaio 2021 09:30

Rivolta negli USA: morto agente di polizia che era rimasto ferito ed è deceduto dopo 24 ore di lotta tra la vita e la morte. Lo ha confermato la polizia del Campidoglio

Continuano gli strascichi e le polemiche negli Stati Uniti per via dell’assalto dei manifestanti pro Trump al Congresso Usa. C’è un’altra vittima, la quinta: è un agente di polizia che era rimasto ferito. Lo ha confermato la polizia del Campidoglio. Gli altri morti erano tutti manifestanti: Ashli Babbitt, una veterana dell’aeronautica 35enne; Benjamin Phillips, 50 anni, arrivato da Ri, in Pennsylvania; Kevin Greeson, 55 anni, di Athens (Alabama); e Rosanne Boyland, 34 anni, giunta da Kennesaw (Georgia).