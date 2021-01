Reggio Calabria, difficoltà agli accessi degli atti comunali: i consiglieri “Uniti per Polistena” incontrano il Prefetto

16 Gennaio 2021 11:18

“Uniti per Polistena” incontra il Prefetto di Reggio Calabria

Oggi i consiglieri del gruppo “Uniti per Polistena” hanno incontrato Sua Eccellenza il Prefetto di Reggio Calabria, Dott. Massimo Mariani, al quale hanno rappresentato l’attività svolta, soffermandosi sul clima pesante creatosi in Consiglio Comunale nelle ultime sedute ed evidenziando le difficoltà incontrate nell’accesso agli atti comunali. I consiglieri sono stati onorati di aver potuto conoscere Sua Eccellenza il Prefetto e lo ringraziano pubblicamente per l’attenzione dedicatagli nella certezza che saprà, con l’autorevolezza da tutti riconosciutagli, ripristinare nella nostra Città l’agibilità democratica.