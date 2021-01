Tutela della clientela e formazione dei dipendenti: da Unieuro Reggio Calabria un binomio infallibile [FOTO]

15 Gennaio 2021 12:28

Unieuro Reggio Calabria dispone di personale motivato e preparato su ciò che il negozio offre. Questo va anche a tutelare la clientela al momento dell’acquisto

Il dipendente è la parte fondamentale di un’azienda, questo concetto non è banale e non va sottovalutato. Da Unieuro Reggio Calabria si dà molto peso alla formazione e alla qualifica dei propri collaboratori perché solo così è possibile creare un rapporto di fiducia con il cliente e favorire lo stesso al momento dell’acquisto. Avere a disposizione un lavoratore motivato e preparato su ciò che il negozio offre si lega infatti non solo alla produttività, ma va anche a tutelare la clientela. Nello store situato lungo il Viale Laboccetta si respira sempre un’aria di tranquillità e serenità perché i dipendenti sono soddisfatti, si esprimono in modo più efficace determinando un aumento e un miglioramento delle loro prestazioni offerte di conseguenza ai propri costumers.

Ogni anno importanti risorse vengono investite da Unieuro appunto nella crescita professionale delle persone che lavorano attraverso incontri, dirette, webinar, conferenze, simulazioni, corsi in modalità e-learning e staff training. Si tratta di corsi di formazione obbligatoria (Salute e Sicurezza, Modello 231, Privacy) della durata di circa mille ore annuali su elettrodomestici, elettronica, telefonia, informatica e tutti i prodotti che è possibile trovare nei negozi presenti in tutta Italia.

Ogni dipendente ha quindi una propria specializzazione nel settore di appartenenza. C’è una parte di corsi formativi che riguarda la vendita e la conoscenza dei prodotti: ad esempio è fondamentale capire quando un determinato dispositivo o elettrodomestico va riparato, quali sono i termini per farlo, oppure consigliarne l’acquisto di uno nuovo; inoltre c’è una parte legislativo-amministrativa, che viene studiata esclusivamente dai responsabili, affinché si operi sempre ed esclusivamente nell’interesse del cliente. Questo è un aspetto regolamentato da una Legge Europea già recepita in Italia: si tratta dell’Articolo 130 Codice al Consumo, Diritti del consumatore. Unieuro Reggio Calabria tiene assolutamente ben conto di tutte queste leggi per venire incontro alle esigenze del cliente e poterlo tutelare in tutti i momenti.