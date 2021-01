Reggio Calabria, assistenza clienti in negozio o direttamente a casa: da Unieuro un servizio di qualità per riparazioni di cellulari ed elettrodomestici

2 Gennaio 2021 11:49

Da Unieuro Reggio Calabria è possibile effettuare la riparazione di cellulari o tablet anche fuori garanzia

Si è guastato il cellulare o un elettrodomestico e non sai dove ripararlo? Affidati a Unieuro Reggio Calabria per un servizio di alta qualità! Presso lo store situato sul Viale Labocetta, l’assistenza clienti avviene non soltanto al momento dell’acquisto, ma anche dopo e durante per soddisfare al massimo le tue aspettative. Grazie all’assoluta competenza nel settore dei propri dipendenti, che risulta fondamentale nella scelta di un prodotto, l’assistenza clienti è un altro punto fondamentale per l’azienda, sempre al fianco della propria clientela.

Unieuro Reggio Calabria si prende infatti carico del problema o di un guasto e lo risolve. Per quanto riguarda computer, cellulari o tablet è possibile effettuare la riparazione in garanzia (per legge entro due anni dall’acquisto) e anche fuori garanzia: basterà portare direttamente l’apparecchiatura elettronica da riparare presso il negozio, poi sarà premura dell’azienda inviarlo presso il proprio centro specializzato per agevolare al massimo qualsiasi esigenza. Se il cliente ha un problema con un prodotto grande invece, che non può essere trasportato in negozio, ad esempio un frigorifero, una lavatrice, o qualsiasi altro elettrodomestico, Unieuro invia direttamente l’assistenza a casa.

Si tratta di una serie di attività progettate per aumentare il livello di soddisfazione del cliente, garantendo in qualsiasi fase un servizio che incontra le aspettative. Nell’organizzazione aziendale complessiva del processo di vendita, l’assistenza clienti gioca un ruolo importante e dimostra quanto Unieuro Reggio Calabria abbia a cuore la soddisfazione dell’acquirente. E quindi, non pensarci due volte, affidati sempre a negozi qualificati nel settore per avere la certezza di un’esperienza positiva.