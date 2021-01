Un rosario per la pace nelle parrocchie di Roghudi e Marina di San Lorenzo

31 Gennaio 2021 11:41

“La pace non e’ un sogno : Puo’ diventare realta’; ma per custodirla bisogna essere capaci di sognare……” E’ stato questo lo slogan che in questo mese ha accompagnato le due comunita’ di Roghudi e Marina di S.Lorenzo dedicato alla Pace. Ho voluto concludere il mese di Gennaio -ci dice il parroco don Giovanni Zampaglione – invitando le due comunita’ a recitare un rosario meditato sulla pace. E’ stato un momento forte, di riflessione e preghiera e ha visto la partecipazione di tantissima gente. Durante la preghiera del rosario si sono alternati per leggere le meditazioni diversi giovani. Il parroco durante l’omelia nello spezzare la Parola di Dio ha detto che il mondo oggi ha bisogno di maestri autorevoli. Dobbiamo scegliere chi dona ali. Non e’ mancato durante l’omelia un riferimento alla pace. “Beati gli operatori di pace perche ‘ saranno chiamati figli di Dio afferma Gesu’ nel noto Discorso della Montagna.Dice molte cose , Gesu’ ( il predicatore) il piu’ chiacchierato del suo tempo, ma parla di pace.E da che mondo e’ mondo , chi parla di pace , muoia sulla croce o in altri modi . Il discorso della montagna e’ una esplicitazione e un approfondimento dei dieci comandamenti che vengono completati da Gesu’ Cristo e arricchiti da un significato universale. Per molti pensatori come Lev Toltstoj, Martin Luther King e Mahatma Gandhi, questo discorso contiene i principali valori della fede cristiana.La pace e’ assai importante , e’ forse uno dei messaggi e delle azioni piu’ forti oltre all’amore.Si parla in molti modi di pace.La pace come tranquillita’interiore ottenuta dopo un lungo travaglio , la pace come cessazioni delle ostilita’ in una guerra, la pace come arrivo della morte magari dopo la sofferenza.La pace di Gesu’ e’ un aspetto fondamentale , e’ cio’ che porta la sua parola , in modo attivo. Il filosofo tedesco Immanuel Kant – continua nella sua riflessione don Giovanni Zamaglione _parlava della necessita’ di una pace perpetua, per mezzo di un’etica che punta all’incondizionato .La pace di Gesu’ e’ piu’ forte di quella dei filosofi?Quasi di certo e’ la piu’ sofferta . Mi piace a questo proposito citare papa Francesco:”Per fare la pace ci vuole coraggio… Ci vuole coraggio per dire si’ all’incontro e no allo scontro ; si ‘ al dialogo e no alla vioolenza; si’ al negoziato e no alle ostilita’ ; si’ al rispetto dei patti e no alle provocazioni; si’ alla sincerita’ e no alla doppiezza. Alla fine delle due celebrazioni alcuni bimbi hanno lanciato in cielo dei palloncini con la scritta PACE.