26 Gennaio 2021 13:19

Un anno dalla scomparsa di Kobe Bryant. Ripercorriamo i 5 punti della Mamba Mentality, la filosofia dalla quale potrebbe ripartire anche Reggio Calabria

Il 26 gennaio 2020 è una data passata, tristemente, alla storia del mondo, non solo sportivo. Sulle colline di Calabasas, l’elicottero sul quale viaggiava Kobe Bryant ha perso improvvisamente quota, schiantandosi, probabilmente a causa della fitta nebbia presente. A bordo del veivolo erano presente diverse altre persone, fra le quali anche ‘Gigi’, la piccola figlia del cestista dei Lakers: nessuno è sopravvissuto. Ad un anno dalla triste tragedia, il mondo intero si unisce in una preghiera, un ricordo, un semplice omaggio alla figura di un grande nome del basket NBA passato anche da Reggio Calabria.

Il piccolo Kobe, allora poco più che un bimbo, ha vissuto in riva allo Stretto quando papà Joe giocava per la Viola Reggio Calabria (1986-1987). Proprio nelle sue esperienze in Italia, da Rieti a Reggio Calabria, da Pistoia a Reggio Emilia, Kobe Bryant ha fissato in mente i punti di quella che è passata alla storia come ‘Mamba Mentality‘, la filosofia di pensiero che lo ha reso grande. Il talento da solo non basta. Il numero 24 dei Los Angeles Lakers è diventato una stella luminosa nel firmamento NBA grazie alla sua straordinaria dedizione per il gioco, alla cura maniacale dei dettagli, alla resilienza, alla volontà di affrontare le proprie paure, alla (sana) competizione portata ben oltre gli standard abituali, fino a riscrivere i limiti degli standard stessi ed estremizzarli ogni volta di più. Sono arrivati così 5 titoli NBA (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), 2 ori Olimpici (Pechino 2008, Londra 2012), 1 MVP della regular season e 2 delle Finals e 4 dell’All-Star Game, 11 All-NBA First Team, 9 NBA All-Defensive Firs Team, 18 volte nominato NBA All-Star e un successo all’NBA Slam Dunk Contest.

I 5 punti della Mamba Mentality non sono solo applicabili allo sport, ma possono essere applicati alla vita di tutti i giorni, sono precetti che aiutano a cambiare mood e modo di pensare, a interfacciarsi con i problemi e le situazioni quotidiane in maniera differente tanto sul parquet NBA quanto per le strade di Reggio Calabria.