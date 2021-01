Tris Juve al Sassuolo nel finale, ma quanta fatica: risultati Serie A, classifica, marcatori e prossimo turno

10 Gennaio 2021 22:50

La Juventus batte il Sassuolo nel posticipo domenicale della 17ª giornata: il programma completo con risultati, classifica, marcatori e prossimo turno

In superiorità numerica per tutta la ripresa, la Juventus ha la meglio del Sassuolo soltanto nell’ultima parte di gara, con la zampata vincente di Ramsey e il tris di Cristiano Ronaldo in pieno recupero. Prima, in avvio di secondo tempo, Defrel aveva risposto a Danilo. Finisce quindi 3-1 il posticipo della 17ª giornata di Serie A, secondo tris di fila della Juve dopo quello importante di Milano di qualche giorno fa. E il prossimo turno propone un interessantissimo Inter-Juventus. Di seguito il programma di giornata con risultati, classifica, marcatori e prossimo turno.

RISULTATI SERIE A 17ª GIORNATA

SABATO 9 GENNAIO

ore 15:00

Benevento-Atalanta 1-4 (30′ Ilicic, 50′ Sau, 69′ Toloi, 71′ Zapata, 86′ Muriel)

ore 18:00

Genoa-Bologna 2-0 (44′ Zajc, 55′ Destro)

ore 20:45

Milan-Torino 2-0 (25′ Leao, 36′ Kessiè rigore)

DOMENICA 10 GENNAIO

ore 12:30

Roma-Inter 2-2 (17′ Pellegrini, 56′ Skriniar, 66′ Hakimi, 86′ Mancini)

ore 15:00

Parma-Lazio 0-2 (55′ Luis Alberto, 67′ Caicedo)

Udinese-Napoli 1-2 (15′ Insigne, 27′ Lasagna, 90′ Bakayoko)

Verona-Crotone 2-1 (16′ Kalinic, 25′ Di Marco, 55′ Messias)

ore 18:00

Fiorentina-Cagliari 1-0 (72′ Vlahovic)

ore 20:45

Juventus-Sassuolo 3-1 (51′ Danilo, 58′ Defrel, 82′ Ramsey, 90’+2 Ronaldo)

LUNEDI’ 11 GENNAIO

ore 20:45

Spezia-Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A

MILAN 40 INTER 37 ROMA 34 JUVENTUS 33 ATALANTA 31 NAPOLI 31 SASSUOLO 29 LAZIO 28 VERONA 27 BENEVENTO 21 SAMPDORIA 20 FIORENTINA 18 BOLOGNA 17 UDINESE 16 CAGLIARI 14 SPEZIA 14 GENOA 14 TORINO 12 PARMA 12 CROTONE 9

CLASSIFICA MARCATORI

Ronaldo (Juventus) 15 reti Lukaku (Inter) 12 reti Immobile (Lazio) 11 reti Joao Pedro (Cagliari) 10 reti Muriel (Atalanta) 10 reti Ibrahimovic (Milan) 10 reti Belotti (Torino) 9 reti Lautaro Martinez (Inter) 9 reti Mkhitaryan (Roma) 8 reti Nzola (Spezia) 8 reti Berardi (Sassuolo) 7 reti D. Zapata (Atalanta ) 7 Reti Insigne (Napoli) 7 Reti Lozano (Napoli) 7 reti Veretout (Roma) 7 reti Dzeko (Roma) 7 reti Quagliarella (Sampdoria) 7 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (18ª GIORNATA)

VENERDI’ 15 GENNAIO

ore 20:45

Lazio-Roma

SABATO 16 GENNAIO

ore 15:00

Bologna-Verona

ore 18:00

Torino-Spezia

ore 20:45

Sampdoria-Udinese

DOMENICA 17 GENNAIO

ore 12:30

Napoli-Fiorentina

ore 15:00

Crotone-Benevento

Sassuolo-Parma

ore 18:00

Atalanta-Genoa

ore 20:45

Inter-Juventus

LUNEDI’ 18 GENNAIO

ore 20:45

Cagliari-Milan