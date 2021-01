11 Gennaio 2021 10:56

Una tragedia ha colpito questa mattina la zona sud di Reggio Calabria: un uomo di mezza età è morto in contrada Saracinello

Tragedia questa mattina a Reggio Calabria. Un uomo di mezza età è deceduto in contrada Saracinello, nella zona Sud della città. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato colto da malore e non ci sarebbe stato nulla da fare sin da subito. Era uscito di casa per accompagnare la nipote a scuola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.