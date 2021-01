Timo Werner, l’infortunio è clamoroso: batte il corner ma sbatte contro la bandierina [VIDEO]

4 Gennaio 2021 14:50

L’ultima giornata di Premier League è stata un disastro per il Chelsea. I ‘Blues’ sono stati sconfitti 0-3 dal Manchester City, Frankye Lampard rischia l’esonero e soprattutto… Timo Werner è diventato un nuovo meme sul web. L’attaccante tedesco, già nel mirino della critica per i pochi gol segnati rispetto alle aspettative di inizio stagione, è stato protagonista di un infortunio a dir poco tragicomico. L’ex bomber del Lipsia si è presentato alla battuta di un corner nel finale di partita, ma nel colpire la palla ha anche urtato la bandierina del calcio d’angolo accasciandosi poi sul terreno di gioco. Anche il guardalinee, preoccupato, si è sincerato delle sue condizioni. Sui social il filmato è diventato ben presto virale fra le risate di tutti i tifosi… tranne quelli del Chelsea.

In all my years of watching football I’ve never seen a player kick the corner flag when taking a corner. Timo Werner is sooooo bad😭😭😭😂😂😂 pic.twitter.com/9yO19dwABE

— The Eastern Godfather (@nnoromebuka) January 4, 2021