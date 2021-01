TIM down, internet non funziona: problemi segnalati in tutta Italia, ecco cosa sta succedendo

4 Gennaio 2021 10:19

TIM down, problemi con la linea internet dell’operatore: grandi lamentele sui social, spia rossa nel modem e impossibilità a lavorare in smart working

Il primo lunedì del 2021 si apre in maniera complicata per tutti i lavoratori che si affidano all’operatore TIM. Fin dalla tarda nottata italiana sono stati registrati problemi e disservizi legati alla linea internet assente, diventati ben più gravi in orario di lavoro, quando l’assenza del collegamento di rete ha impedito a molti italiani di lavorare da casa in smart working. Segnalazioni che si sono moltiplicate in tutta Italia, insieme alle lamentele social all’hashtag #Timdown. Spia rossa fissa e ‘problema di rete’ i problemi comuni a tutti gli utenti. Il tutto amplificato anche dalle difficoltà di entrare sul sito dell’assistenza TIM. L’operatore ha spiegato che si tratta di un guasto generalizzato e che i tecnici sono al lavoro per risolverlo al più presto.