7 Gennaio 2021 19:14

Gossip e calcio vanno spesso di pari passo. I calciatori e le loro sexy compagne sono sempre al centro della cronaca rosa, specie se costituiscono una coppia in grado di fare notizia. Theo Hernandez e Zoe Cristofoli rispecchiano in pieno l’identikit. Lui è il miglior terzino della Serie A, titolare nel Milan capolista, trascinato anche grazie alle sue straordinarie sgroppate sulla fascia sinistra concluse con gol e assist a raffica; lei è una sexy influencer, super tatuata, che vanta oltre 800.000 follower. Sono entrambi bellissimi e innamoratissimi. Stando a quanto riporta il settimanale ‘Oggi’ però, in questi ultimi mesi Zoe Cristofoli avrebbe stretto una “bella e tenera amicizia” con Kevin-Prince Boateng, ex calciatore del Milan, attualmente al Monza. Da poche settimane il trequartista ghanese ha interrotto definitivamente i rapporti con Melissa Satta, madre del figlio Maddox con la quale era sposato da diversi anni. I più maliziosi hanno letto fra le righe che fra Boateng e la bella Zoe Cristofoli possa esserci forse qualcosa di più di una semplice amicizia. Zoe e Theo sui social si mostrano però molto affiatati e super innamorati indipendentemente dalle insinuazioni di male lingue e serpi… o in questo caso ‘Boa’.