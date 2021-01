Tennis, Maria Sharapova dice sì ad Alexander Gilkes: la proposta con un anello da 400.000 dollari

29 Gennaio 2021 12:24

Maria Sharapova accetta la proposta di matrimonio di Alexander Gilkes: il sì arriva insieme ad un anello dal valore i 400.000 dollari

A poco meno di un anno dal suo ritiro ufficiale dal mondo del tennis, avvenuto lo scorso 26 febbraio 2020, Maria Sharapova si è concentrata sulla sua vita privata, specialmente sulla relazione che la lega ad Alexander Gilkes. Il noto imprenditore che ha fondato la ricca casa d’asta online Paddle 8, ha deciso di fare il grande passo, chiedendo alla ex tennista russa di sposarlo. Maria Sharapova, pluricampionessa Slam con 5 tornei Mjaor vinti in carriera, ha accettato la proposta, accompagnata da uno splendido anello realizzato in oro bianco con argento voi e presenta uno smeraldo con un diamante al centro. Secondo il Daily Mail il prezzo dell’anello si aggirerebbe intorno ai 400.000 dollari.