Taurianova, l’assessore Caridi sulla raccolta differenziata: “possibili disservizi a causa della riduzione operata dalla discarica di Vazzano”

20 Gennaio 2021 15:08

Taurianova, l’assessore Caridi: “a causa della riduzione operata dalla discarica di Vazzano, oggi ai mezzi compattatori dell’AVR, Società che gestisce la raccolta differenziata nella nostra città, non è stato consentito di scaricare la frazione umida”

“Si informa la cittadinanza che, a causa della riduzione operata dalla discarica di Vazzano, oggi ai mezzi compattatori dell’AVR, Società che gestisce la raccolta differenziata nella nostra città, non è stato consentito di scaricare la frazione umida”. E’ quanto scrive in una nota l”Assessore all’Ecologia e Ambiente, Antonino Caridi. “Nell’assicurare che il turno di raccolta della frazione umida previsto per giovedì 21 gennaio p.v. verrà comunque garantito, si avvisa che il protrarsi di tale blocco potrà inevitabilmente causare difficoltà nell’assicurare i turni successivi. Si auspica una pronta soluzione della problematica, che purtroppo coinvolge l’intero territorio della Città Metropolitana e si confida nella comprensione dei cittadini”, conclude la nota.