Tasse a Messina: dal 1° Febbraio cartelle esattoriali ed aumento anche le rendite catastali, Consumatoti Associati predispone due class ations

29 Gennaio 2021 12:45

Messina, Fiorillo: “da lunedì 1° Febbraio 2021 arriveranno nelle case e nelle aziende dei contribuenti due “regali” dal Governo giallorosso: milioni di cartelle ed avvisi di accertamento ed un aumento delle tasse sugli immobili”

“Da lunedì 1 Febbraio 2021 arriveranno nelle case e nelle aziende dei contribuenti due “regali” dal Governo Giallorosso:Milioni di cartelle ed avvisi di accertamento ed un aumento delle tasse sugli immobili. Questo è l’effetto della politica dei “brevi rinvii” attuata dal Governo a seguito della emergenza covid 19. Rinvio a poco a poco così Ti tengo sempre sottomesso”. A dirlo l’avvocato Ernesto Fiorillo, Presidente Nazionale di Consumatori Associati che aggiunge: “Si tratta di due azioni assurde, illogiche e punitive” ribadisce Sembra quasi che il mancato ulteriore invio della proroga rappresenti una punizione del Governo per avere perso la fiducia”. Poiché in questo momento gli Italiani, salvo rare eccezioni, non sono in grado di pagare, Consumatori Associati ha avviato dal 1° Febbraio un servizio gratuito per i cittadini che, raggiunti da una cartella o un avviso, decidano di opporsi facendo valere tutte le loro legittime ragioni. Ma c’è di più.