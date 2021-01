Taranto-Pallacanestro Viola Reggio Calabria LIVE: tutto pronto per l’inizio della 6ª giornata di Serie B

10 Gennaio 2021 17:47

Taranto-Pallacanestro Viola Reggio Calabria, il racconto LIVE della partita: trasferta difficile per i neroarancio in casa della capolista

Dopo il turno infrassetimanale dell’Epifania, la Serie B di basket torna in campo con il canonico appuntamento della domenica pomeriggio. Seconda trasferta consecutiva per la Pallacanestro Viola Reggio Calabria che dopo il delicato appuntamento di Bisceglie fa visita alla capolista CJ Basket Taranto, ancora imbattuta in stagione dopo 5 partite. Altra gara proibitiva per i ragazzi di coach Bolignano che mercoledì hanno mostrato però di poter mettere in difficoltà anche le formazioni sulla carta più forti, sfiorando più volte il colpaccio a pochi secondi dal suono della sirena. StrettoWeb seguirà con i suoi lettori la diretta LIVE della gara raccontando le azioni più belle del match.

Taranto-Pallacanestro Viola Reggio Calabria LIVE :

17:50 – Tutto pronto per la partita CJ Basket Taranto-Pallacanestro Viola Reggio Calabria a 10 minuti dalla palla a due. Neroarancio chiamati ad offrire un’altra prova di grinta e orgoglio dopo la trasferta di Bisceglie: la gara in casa di Taranto si prospetta in salita