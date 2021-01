Tanya Roberts, nuovo colpo di scena: confermata la morte dell’attrice

5 Gennaio 2021 19:09

Dopo la rettifica rispetto alla notizia di ieri, questa volta arriva la reale conferma: l’attrice Tanya Roberts è morta nel pomeriggio odierno

Intorno alle condizioni di Tanya Roberts si è venuto a creare un vero e proprio giallo negli ultimi due giorni. Ieri l’agente dell’attrice americana, famosa per i ruoli in ‘Charlie’s Angels’ e ‘007 – Bersaglio mobile’, aveva annunciato la morte della donna dovuta ad alcune complicazioni conseguenti al malore accusato il 24 dicembre scorso, dopo il quale era stata ricoverata presso l’ospedale di Los Angeles. Una nota dell’ospedale però aveva smentito le parole dell’agente, dovute ad un equivoco: il marito, convinto che Tanya Roberts non avrebbe più aperto gli occhi, dopo aver lasciato l’ospedale ha avvertito l’agente dell’attrice dando una notizia che effettivamente non aveva basi reali. La vera conferma della morte, stando a quanto riporta ‘TMZ’, è arrivata nel pomeriggio odierno.