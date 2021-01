Tabellone Coppa Italia, Juve ok ma adesso è derby! Atalanta super anche in 10: il programma delle semifinali

27 Gennaio 2021 22:40

Tabellone Coppa Italia, il programma delle semifinali: la Juventus batte la Spal e sfida l’Inter, l’Atalanta supera la Lazio e aspetta il Napoli

Tabellone Coppa Italia quasi completo. In attesa della sfida fra Napoli e Spezia di domani sera, dalla quale verrà fuori l’ultima semifinalista della competizione, ben 3 squadre sono già certe di un posto al penultimo atto del torneo, quello nel quale ci si giocherà l’accesso alla finalissima. La prima squadra a staccare il pass è stata l’Inter che nella serata di ieri ha battuto il Milan per 2-1 nel derby: alla rete iniziale di Ibrahimovic, poi espulso, hanno risposto Lukaku su rigore e Eriksen su punizione a tempo quasi scaduto.

La seconda semifinalista è un’altra nerazzurra, l’Atalanta. I bergamaschi hanno battuto la Lazio 3-2, in rimonta, siglando il gol decisivo per la vittoria nonostante l’uomo in meno causato dall’espulsione di Palomino. Il vantaggio iniziale di Djimsiti è stato ribaltato dai gol di Muriqi e Acerbi, poi i trequartisti Malinovsky e Miranchuck hanno regalato il passaggio del turno alla ‘Dea’.

Terza squadra a qualificarsi, l’ultima in ordine cronologico, è stata la Juventus che sulla carta aveva la gara più semplice. I bianconeri hanno superato agilmente la Spal, unica formazione di Serie B presente ancora nel torneo, con un netto 4-0 a firma di Morata, Frabotta, Kulusevski e Chiesa. In semifinale i bianconeri affronteranno l’Inter per un derby d’Italia che promette scintille.

Tabellone Coppa Italia, il programma delle semifinali:

Atalanta-Napoli/Spezia

Inter-Juventus