Superbowl 2021, Sarah Thomas sarà il primo arbitro donna della storia nella finalissima NFL

Sarah Thomas fa la storia dell’NFL: sarà il primo arbitro donna presente alla finalissima del Superbowl il prossimo 7 febbraio

Nel giorno in cui verrà eletta Kamal Harris in qualità di prima vicepresidente ameracana donna, nonchè afroamericana, nella storia degli Stati Uniti, un’altra donna scrive ufficialmente la storia sportiva della nazione. Sarah Thomas sarà la prima donna arbitro a prendere parte alla finale del Superbowl. Arrivata alla sesta stagione in NFL, Sarah Thomas farà parte del team arbitrale in qualità di giudice di down, ovvero l’ufficiale di campo che si occupa di posizionare con esattezza la catena che indica le 10 yard da guadagnare per conquistare un primo down. òa squadra arbitrale che il prossimo 7 febbraio guiderà la gara del Raymond Hames Stadium di Tampa (FLorida) sarà diretta da Carl Cheffers che aveva già presenziato al Superbowl del 2017. Per Sarah Thomas si tratta della 3ª apparizione nei Playoff, ma non è l’unica donna ad aver preso parte alla postseason: Terri Valenti infatti, seppur dalla sala dell’istant replay, aveva preso parte al match di sabato tra Kansas City Chiefs e Indianapolis Colts