Super Bowl 2021, Mahomes trascina Kansas City in finale: sfida da sogno contro Tampa Bay di Tom Brady

25 Gennaio 2021 10:20

Patrick Mahomes trascina i Kansas City Chiefs nel successo sui Buffalo Bills: i campioni in carica si giocheranno il Super Bowl 2021 contro Tampa Bay

Erano la squadra da battere, lo sono ancora in vista dell’ultimo atto. I Kansas City Chiefs tornano alla finalissima del Super Bowl 2021 da campioni in carica, confermando quanto di buono fatto nella passata stagion. Nella tarda notte italiana, i Chiefs sbrigano la pratica Buffalo Bills con una vittoria netta che gli consegna le chiavi della finalissima. Gli ospiti partono benissimo con 9 punti consecutivi, frutto del piazzato di Bass e del touchdown di Knox. Poi è uno straordinario monologo dei campioni in carica.

Patrick Mahomes entra in partita, arma il braccio e spara un missile dopo l’altro facendo a fette la difesa avversaria. Hardman, Williams e Edwards-Helaire firmano 3 touchdown con relative trasformazioni di Butker. Un piazzato di Bass prova a tenere in piedi gli ospiti. Nel terzo periodo Butker ancora da fermo al quale risponde Bass. Poi Kelce allunga ancora per i Chiefs con un touchdown al quale fa seguito la trasformazione di Butker. La storia si ripete al 7° minuto del quarto quarto con Kelce ancora in meta e Butker che non sbaglia la trasformazione. I Chiefs dilagano, i Bills fanno in tempo a mettere l’ultimo touchdown con McKenzie e un piazzato del solito Bass per evitare la figuraccia.

Patrick Mahomes e compagni tornano alla finalissima da favoriti, giocheranno al Raymond James Stadium di Tampa, Florida, contro i padroni di casa dei Tampa Bay Buccaneers, vincitori nell’altra finale di Conference sui Green Bay Packers. Sarà una sfida tutta da gustare quella della notte di domenica 7 febbraio: di fronte il nuovo dominato dell’NFL, Patrick Mahomes, contro la leggenda vivente Tom Brady pronto a scrivere un’altra pagina della sua storia lontano dai Patriots.