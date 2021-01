“Streaming Natalizi a Messina”: oggi Eugenio Bennato in concerto

5 Gennaio 2021 10:30

“Streaming Natalizi a Messina”: da Santa Maria Alemanna oggi Eugenio Bennato in concerto e domani lo spettacolo di Mazzocchetti

Il cartellone natalizio promosso dall’Amministrazione comunale e curato dagli Assessori allo Spettacolo Francesco Gallo e alla Cultura Enzo Caruso, prosegue oggi, martedì 5, alle ore 18, da Santa Maria Alemanna con Eugenio Bennato in “Qualcuno sulla terra, canzoni inedite sulla natività”. Lo spettacolo in streaming, andrà in onda sempre sulla pagina facebook “Kulturavirus” gestita dal Comune di Messina, e sulle emittenti locali Rtp e Tcf. Domani, mercoledì 6, sarà di scena Piero Mazzocchetti con “Sacro Natale”. L’appuntamento verrà proposto sempre in streaming, alle 18, da Santa Maria Alemanna visibile sulla pagina facebook “Kulturavirus” gestita dal Comune di Messina, e sulle emittenti locali Rtp e Tcf. Mazzocchetti, cantante, artista crossover che spazia dal registro pop a quello lirico, già all’età di sette anni si avvicina allo studio del pianoforte al Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara, sua città natale, a tredici inizia a studiare canto lirico e successivamente intraprende l’attività di pianobar. Terminati gli studi, nel dicembre del 1998 accetta un contratto in un locale di Monaco di Baviera; qui conosce famosi calciatori come Karl-Heinz Rummenigge, Mario Basler e Franz Beckenbauer, che iniziano a sponsorizzarlo, ed il Dirigente Sportivo Roger Wittmann appassionato di canzoni italiane, che decide di scritturarlo diventando anche il suo primo manager.

In poco tempo Piero Mazzocchetti diventa un idolo ed in pochi mesi registra il suo primo album in Germania intitolato “L’eternità”, che qualche mese dopo diventa “Disco d’Oro” incoronando l’artista nuova rivelazione nel panorama europeo. Seguono gli album, “Parole Nuove” e “Amore Mio” rilevanti esibizioni negli stadi tedeschi e la partecipazione al Carreras Gala, trasmissione annuale a scopo benefico di ARD condotta dal celebre Tenore Josè Carreras (con cui Mazzocchetti ha duettato varie volte). Nel 2007, la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Schiavo d’amore”, classificatosi terzo nella graduatoria finale della sezione “big”.

Nell’ottobre del 2007 Mazzocchetti partecipa alla cerimonia di chiusura degli Special Olympics World Games al Jiang Wan Stadium di Shanghai, e nel novembre 2008 esce il suo secondo album in Italia, Tribute to Luciano Pavarotti. L’intera opera formata da 16 brani classici che spaziano da Donizetti a Giuseppe Verdi, da Giacomo Puccini a Ruggero Leoncavallo, accompagnati dall’Orchestra dell’Opera del Teatro Regio di Parma, fu diretta dal suo insegnante Leone Magiera, storico Maestro di Luciano Pavarotti. Oltre alle innumerevoli partecipazioni ad programmi Rai e Mediaset, viene invitato nel 2009 quale Testimonial Ufficiale per interpretare l’inno dei XVI Giochi del Mediterraneo, scritto da Franco Migliacci e composto dal premio Oscar, Luis Enriquez, cantato durante la cerimonia di apertura svoltasi a Pescara.

Nel 2010 registra il sold-out nel prestigioso teatro canadese Rama di Toronto, con un repertorio che spazia dal pop al lirico, al punto che la stampa canadese lo proclama “autentico artista crossover”. Nel 2011 viene scelto dal M° Tony Verde come interprete del saggio Igar nel musical inedito “L’Arca di Giada” registrando il “tutto esaurito” in teatri quali l’Olimpico di Roma, l’Auditorium Conciliazione di Roma, il Bellini di Napoli, l’Arcimboldi di Milano, il Teatro Stabile di Torino ed il Massimo di Pescara. Attualmente è impegnato nella promozione del suo ultimo lavoro artistico, l’International Tour “Parlami d’Amore Mariù” che nel bimestre dicembre 2012/gennaio 2013 ha trionfato per consensi di pubblico e di critica, con appuntamenti nei Teatri di Pompei, Salerno, Avellino e Teano.

Nel gennaio 2013 viene insignito del titolo di “Testimonial Unicef” per le doti umane ed artistiche sempre dimostrate a sostegno dell’infanzia e delle problematiche ad essa legate. A fine 2013 Piero sempre con lo spettacolo “Parlami d’amore Mariù” si esibisce in Canada, negli Stati Uniti, in Giappone, Cina, Marocco, Argentina . Nella sua terra d’Abruzzo fonda la Crossover Academy, accademia di alto perfezionamento lirico e leggero che vanta oltre 200 allievi da tutta Italia e per la quale riceve le medaglie dalla Presidenza e dal Senato della Repubblica come eccellente realtà formativa e culturale Italiana. Nel 2015 con la collaborazione del il M° Peppe Vessicchio produce l’album “Istanti” e nel dicembre dello stesso anno si esibisce nel concerto di Natale in Vaticano alla presenza del Santo Padre. A settembre del 2017 Mazzocchetti partecipa al programma di Rai 1 “Tale e quale show” riscuotendo un enorme successo e consensi per il modo in cui riesce da tenore ad interpretare artisti del panorama pop internazionale e lontani dalla sua vocalità lirica. Nel 2018 avvia la tournée “Amara terra mia” nei teatri italiani, in Germania e in Canada; a seguire il debutto al teatro Umberto di Roma con lo spettacolo “That’amore” ed infine ad agosto scorso l’uscita del nuovo singolo “Un’altra estate”, un omaggio alla bella stagione.