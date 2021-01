Squalificati Serie B, le decisioni del giudice sportivo: in tre saltano Reggina-Salernitana

26 Gennaio 2021 13:36

Squalificati Serie B, le decisioni del giudice sportivo: 13 i calciatori fermati, tutti per un turno. Di Chiara e Crisetig saltano la Salernitana, ma per quest’ultimo non ci sarà ricorso della Reggina per un giallo che in realtà era per Cionek e non per il centrocampista, il quale era diffidato. L’arbitro, come scritto ieri su queste pagine e come si evince dalle motivazioni del giudice sportivo, ha “giustificato” l’ammonizione scrivendo a referto che è stata comminata per proteste. Nei campani sarà invece assente Casasola, autore di quel gol particolare all’andata pochi secondi dopo il vantaggio di Menez. Di seguito l’elenco completo.

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BERRA Filippo (Pordenone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CORSI Angelo (Cosenza): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BENEDETTI Simone (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CAMPORESE Michele (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quinta sanzione).

CASASOLA Tiago Matias (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CRISETIG Lorenzo (Reggina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

DI CHIARA Gian Luca (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

HAAS Nicolas (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PERTICONE Romano (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PROIA Federico (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SPALEK Nikolas (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TACHTSIDIS Panagiotis (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VARONE Ivan (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).