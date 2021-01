Sport nei parchi, D’Uva: “al via il bando per le attività motorie nelle aree verdi di Messina e provincia”

28 Gennaio 2021 16:15

“Promuovere sport all’aperto per tutti, offrire servizi gratuiti alla comunità, utilizzare le aree verdi dei parchi pubblici per attività motorie: sono questi gli obiettivi cardine del progetto Sport nei Parchi rivolto a tutti i Comuni d’Italia”. Così il deputato questore Francesco D’Uva, PortaVoce del MoVimento 5 Stelle, nel presentare a tutti i Sindaci della Città Metropolitana di Messina, nonché a tutte le associazioni sportive interessate, l’Avviso Pubblico promosso dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dalla società Sport e Salute S.p.a. per la messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani. L’edizione 2020/2021 del progetto Sport nei Parchi prevede due linee di intervento: creazione di nuove aree attrezzate o riqualificazione delle aree esistenti; identificazione di aree verdi non attrezzate (isole di sport) da destinare a “Urban Sport activity e weekend”. Tutti i Comuni d’Italia possono partecipare al bando inviando la domanda entro il 15 febbraio 2021. “Il progetto Sport nei Parchi promuove una valida sinergia di intenti che lega Comuni, Associazioni e Società Sportive dilettantistiche attive sul territorio affinché, ben oltre l’attuale periodo di emergenza, si consolidi una rinascita ed una valorizzazione di tante aree verdi comunali, con particolare beneficio per i contesti territoriali periferici dove si soffre una scarsa presenza di palestre scolastiche, di centri e di impianti sportivi. E’ fondamentale indirizzarsi verso opportune e buone pratiche di governo locale che siano in grado di promuovere nuovi modelli di attività sportive e aggreganti da svolgere all’aria aperta”, afferma D’Uva.