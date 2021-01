Sparatoria in Perù, ferito Patricio Arce in un regolamento fra gang: morto un giovane calciatore

19 Gennaio 2021 11:31

Sparatoria in Perù, probabile regolamento di conti fra gang. Ferito il calciatore Patricio Arce del Carlos Mannucci: morto una giovane talento del Cantolao

Calcio peruviano in lutto a causa di un fatto di sangue avvenuto nei pressi di Callao, città portuale vicino Lima. Il 27enne centrocampista Patricio Arce, calciatore del Carlos Mannucci, club che milita nella Liga 1 (Serie A peruviana), è rimato ferito durante una sparatoria. Secondo la Polizia Nazionale che sta indagando sui fatti, l’episodio sarebbe riconducibile ad un regolamento fra gang. Il calciatore è stato ferito da 3 colpi di pistola a petto, spalla e gamba, ma fortunatamente il pronto intervento dei medici al pronto soccorso ha impedito un peggioramento delle sue condizioni. Non c’è stato nulla da fare invece per un giovane ragazzo di 16 anni, promessa calcistica del Cantolao, che ha perso la vita a causa dei colpi di pistola esplosi da alcune persone presenti su un veicolo.