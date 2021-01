13 Gennaio 2021 18:05

Smottamenti sulla Salerno-Reggio Calabria: limitazioni al traffico in provincia di Cosenza, personale Anas sul posto per le attività di verifica

Sull’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, a causa di materiale franato dai versanti sul piano viabile, al momento è in vigore il restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di marcia dal km 188,500 al 189,500 – in direzione sud – tra gli svincoli di Morano e Frascineto (Castrovillari CS). Il provvedimento si è reso necessario per consentire le prime attività di verifica da parte del personale Anas e di rimozione dei detriti dalla sede stradale . Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148