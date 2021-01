14 Gennaio 2021 15:12

Silvio Berlusconi è stato ricoverato in ospedale nel Principato di Monaco: problemi al cuore per il leader di Forza Italia. Il medico Zangrillo fa chiarezza

Silvio Berlusconi è stato ricoverato presso l’Ospedale Cardiotoracico del Principato di Monaco per alcuni accertamenti al cuore. Il leader di Forza Italia, nonchè ex presidente del Milan, ha accusato un aggravamento nella giornata di lunedì per il quale si è reso necessario l’immediato ricovero in Francia, dove attualmete risiede l’imprenditore italiano. Fonti dal partito assicurano che si tratta di esami di routine e che il Cavaliere “tornerà a casa entro pochi giorni“.