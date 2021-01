7 Gennaio 2021 20:36

L’alto numeri di contagi in Sicilia sta destando preoccupazione nelle istituzioni. L’Isola potrebbe diventare, quindi, zona rossa per tre settimane per contrastare la diffusione dell’epidemia. Il Comitato tecnico scientifico regionale avrebbe definito la relazione da dare al governatore Nello Musumeci. Non si escludono misure diversificate in relazione all’estensione dell’epidemia. Entro qualche giorno la decisione definitiva.