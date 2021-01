12 Gennaio 2021 18:12

Scossa di terremoto in Sicilia: i sismografi INGV hanno registrato una magnitudo di 3.2 con epicentro a Sperlinga

Una scossa di terremoto, di lieve entità, è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma in Sicilia. L’evento è accaduto precisamente in provincia di Enna, con epicentro vicino a Sperlinga, nei pressi di Nicosia e Gangi. La scossa, di magnitudo 3.2 è stata avvertita dalla popolazione ed è stata registrata alle 17:38. In alto le mappe a corredo dell’articolo.