Sicilia: “Cambiamo” a sostegno delle proteste dei sindaci siciliani

2 Gennaio 2021 16:48

Sicilia, Giuffrida: “I parlamentari di Cambiamo sosterranno le giuste rivendicazioni dei 132 sindaci siciliani che chiedono l’istituzione delle zone franche montane e di quelli che chiedono l’inserimento della zona industriale siracusana nei Recovery Fund”

“I parlamentari di Cambiamo sosterranno le giuste rivendicazioni dei 132 sindaci siciliani che chiedono l’istituzione delle zone franche montane e di quelli che chiedono l’inserimento della zona industriale siracusana nei Recovery Fund”. Così il coordinatore regionale di Cambiamo, Salvo Giuffrida, che in una nota esprime solidarietà ai sindaci e l’impegno a stare al loro fianco. “Nel condividere le rivendicazioni – spiega Giuffrida – di concerto con il coordinamento nazionale, Cambiamo sosterrà ogni iniziativa utile affinché si possano istituire presto le zone franche montane e si provveda a inserire l’area industriale siracusana nel Recovery Fund. L’istituzione delle zone franche montane consentirebbe, in modo concreto, di aiutare tante piccole comunità evitando così lo spopolamento. Quanto all’area industriale siracusana, per l’importante valenza economica e occupazionale non può essere esclusa dai piani del governo nazionale. I parlamentari di Cambiamo daranno tutto il sostegno necessario per la revisione del piano”.