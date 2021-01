Shoah: Fratoianni, ‘Lega organizza evento per giorno memoria e poi lo cancella’

25 Gennaio 2021 16:25

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – ‘Il fatto che sia dovuto intervenire addirittura Matteo Salvini per annullare l’iniziativa pubblica organizzata dalla Lega a Roma per il Giorno della Memoria in cui oltre a due europarlamentari e al coordinatore romano avrebbe partecipato anche un altro esponente leghista, ex Forza Nuova ed antisemita, come rivela il Foglio oggi, la dice lunga su che cosa alberga in quel partito”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Leu.

“Possono usare la candeggina, (anche la idrossiclorochina che oggi va di moda dalle loro parti) ma gratta gratta – prosegue il portavoce nazionale di Sinistra Italiana – si torna sempre al punto di partenza. Una ragione in più perchè questo Paese non venga consegnato a politici di questo genere”.