Sgarbi infiamma le elezioni regionali in Calabria: “De Magistris? Ha amato così tanto i calabresi che voleva arrestarli tutti”

20 Gennaio 2021 15:32

Vittorio Sgarbi non ha digerito la frase: “mi candido per amore della Calabria”, pronunciata da De Magistris

Mancano ancora tre mesi alla data delle elezioni regionali in Calabria, ma il clima è già infuocato. Mentre Luigi De Magistris ha ufficializzato la sua candidatura per puntare alla presidenza, non lo ha ancora fatto Vittorio Sgarbi che però ha già apertamente manifestato l’intenzione di partecipare con la sua lista Rinascimento. Il noto critico d’arte non ha digerito una frase, “mi candido per amore della Calabria”, pronunciata dall’ex Procuratore della Repubblica al Tribunale di Catanzaro, e con la sua solita dialettica pungente ha ‘cinguettato’ su Twitter: “ha amato sempre così tanto i calabresi che, da Pm, per tenerseli stretti voleva arrestarli tutti”. I colpi e le frecciatine sono già partite, Sgarbi non ha perso tempo per dire la sua ed entrare a gamba tesa sulla vicenda.