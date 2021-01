Sessismo e bodyshaming, Tiriac attacca Serena Williams: “era sensazionale, ora indecente. Con quell’età e quel peso…”

4 Gennaio 2021 21:36

Ion Tiriac torna a fare discutere con le sue dichiarazioni contro Serena Williams: l’ex tennista sottolinea ancora età e peso della campionessa americana

Ion Tiriac torna alla carica. L’ex tennista romeno, adesso proprietario della società che controlla i diritti del torneo di Madrid, ha preso nuovamente di mira Serena Williams ‘consigliandole’ di ritirarsi poichè ormai inadatta a giocare a tennis. “A quell’età e col peso che oggi si porta addosso, non si muove certo come si muoveva 15 anni fa. Serena era una giocatrice sensazionale. Se avesse un minimo di decenza si ritirerebbe, da tutti i punti di vista”, ha dichiarato Tiriac alla tv romena. L’ex tennista non è la prima volta che punzecchia la 23 volte campionessa Slam americana sottolineandone qualche chilo di troppo o una bellezza che non rispecchia i suoi canoni.

Il marito della giocatrice, Alexis Ohanian, ha risposto per le rime a Tiriac con una serie di tweet: “un commento ignorante, è un commento sessista e forse chi lo ha fatto è una persona ignorante”. “Bello rendersi conto che nessuno presta attenzione a ciò che Ion Tiriac ha da dire”. “Ho dovuto fare una ricerca su Google… è venuto fuori che mia figlia di tre anni ha più vittorie dello Slam di lui“.