Le big di Serie A sbarcano su Fortnite: 23 skin, nuova esultanza e la ‘Pelè Cup’

19 Gennaio 2021 17:45

Le big di Serie A sbarcano su Fortnite: 23 nuove skin con le maglie di Milan, Inter, Juventus e Roma insieme a nuove emote, esultanze e la ‘Pelè Cup’

Il calcio sbarca su Fortnite con una nuovissima partnership che ha coinvolto diversi grandi club, fra i quali anche quelli di Serei A. Dal 23 gennaio saranno disponibili pe skin di 23 squadre di calcio con le quali personalizzare il look dei propri avatar in game: selezionabili le maglie di Milan, Inter, Juventus e Roma fra le altre. Introdotta inoltre l’emote ‘dribbling Fancy Footwork’ e la celebre esultanza di Pelè con il pugno al cielo. A proposito di ‘O’Rey’, sarà disponibile un nuovo torneo, la ‘Pelè Cup‘ nella quale misurarsi nel nuovo hub a tema calcio. Il Milan inoltre organizzerà a sua volta un torneo per celebrare la nuova partnership con in palio i prodotti del club. In occasione di Milan-Atalanta infine, i rossoneri posizioneranno 1000 cartonati con le proprie skin di Fortnite sugli spalti di San Siro.