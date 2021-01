Serie D, questa volta non riesce lo “sgambetto” di Ciccio Cozza al Messina: l’Acr batte il San Luca e scappa da solo in vetta

17 Gennaio 2021 16:34

Giornata “dimezzata” quella della 12ª giornata del girone I di Serie D: nel big match di Messina, l’Acr batte il Ciccio Cozza di San Luca

Questa volta non funziona il detto “non c’è due senza tre”. A Ciccio Cozza non riesce lo “sgambetto” al Messina, come gli era invece riuscito nel lontano 2005-2006 con la maglia della Reggina, quando purgò i dirimpettai giallorossi sia all’andata che al ritorno. Nella sfida del 12° turno del girone I di Serie D tra l’Acr e il suo San Luca, passano i peloritani per 2-0 con una doppietta di Ciro Foggia e vanno in fuga solitaria in vetta, anche perché chi sta sotto non ha giocato. E’ infatti giornata “dimezzata”, questa, per via dei numerosi rinvii causa Covid. Solo quattro gare giocate. Oltre a quella sopracitata, da segnalare le 6 reti del Dattilo a Sant’Agata e i due pari a reti bianche a Licata e Ragusa. Di seguito i risultati di giornata, la classifica e il prossimo turno.

DOMENICA 17 GENNAIO

ore 14:30

ACR Messina-San Luca 2-0

Licata-Troina 0-0

Marina di Ragusa-Paternò 0-0

S. Agata-Dattilo 1-6

POSTICIPATE

Acireale-FC Messina

Biancavilla-Roccella

Cittanovese-Castrovillari

Rende-Santa Maria Cilento

Rotonda-Gelbison Cilento

CLASSIFICA

ACR MESSINA 25 SAN LUCA 21 ACIREALE 20 FC MESSINA 20 LICATA 18 SANTA MARIA 17 GELBISON 17 CITTANOVESE 16 ROTONDA 15 BIANCAVILLA 15 PATERNO’ 15 DATTILO 13 CASTROVILLARI 12 ROCCELLA 10 S.AGATA 9 TROINA 9 RAGUSA 6 RENDE 2

RECUPERO (6ª GIORNATA)

MERCOLEDI’ 20 GENNAIO

ore 14:30

Troina-Castrovillari

PROSSIMO TURNO (13ª GIORNATA)

DOMENICA 24 GENNAIO

ore 14:30

Castrovillari-Gelbison Cilento

Dattilo-Cittanovese

FC Messina-Licata

Paternò-Acireale

Rende-ACR Messina

Roccella-Rotonda

San Luca-Biancavilla

Santa Maria Cilento-Marina di Ragusa

Troina-Sant’Agata