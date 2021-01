Serie D, positivi al Covid nel Biancavilla: rinviato il match tra il San Luca e i siciliani

21 Gennaio 2021 16:32

Serie D, San Luca-Biancavilla non si gioca per i positivi al Covid in casa siciliana: la nota ufficiale del club reggino

“Il Dipartimento Interregionale, a seguito della richiesta inoltrata dalla società Biancavilla, preso atto della documentazione proveniente da struttura sanitaria, tenendo conto del protocollo predisposto dall’ASL territoriale competente e, comunque, dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie, considerando che il numero di calciatori di positivi al COVID-19 accertati è superiore a 3, per cause di forza maggiore, ha disposto il rinvio della gara di Serie D San Luca – Biancavilla – prevista per domenica 24 Gennaio alle ore 14:30 – a data da destinarsi”. Questa la nota ufficiale sul sito del San Luca in riferimento al rinvio del match di domenica contro il Biancavilla.