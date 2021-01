29 Gennaio 2021 16:48

Serie D, San Luca-Cittanovese non si gioca domenica, il derby reggino è rinviato per i positivi al Covid in casa giallorossa

Altra gara rinviata per Covid per la Cittanovese. Anche il derby reggino contro il San Luca è stato rinviato, insieme alle precedenti già posticipate per i positivi nei giallorossi. La sfida di domenica in casa della squadra di Cozza non si giocherà, è stata spostata a data da destinarsi. Lo comunica la stessa Cittanovese nei propri canali ufficiali.