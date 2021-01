26 Gennaio 2021 13:00

Altro rinvio causa Covid per Roccella e Cittanovese, due delle compagini reggine di Serie D: posticipate le sfide contro Biancavilla e Paternò

Continua la pausa “forzata” causa Covid per due delle squadre reggine presenti in Serie D, Roccella e Cittanovese. Ancora un rinvio per loro. Il Roccella, che sarebbe dovuto scendere in campo domani in casa del Biancavilla, ha comunicato lo spostamento della gara stessa a mercoledì 10 febbraio alle 14.30. La Cittanovese, invece, non giocherà domenica contro il Paternò, come comunicato dai canali ufficiali.