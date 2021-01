Serie D, Cittanovese: ufficiale il ritorno di Francesco Napolitano

2 Gennaio 2021 20:11

La nota ufficiale con cui la Cittanovese comunica il ritorno in giallorosso di Francesco Napolitano

La A.S.D. Cittanova Calcio comunica l’acquisto delle prestazioni sportive del calciatore Francesco Napolitano per la stagione agonistica 2020/2021.

Un suggestivo ritorno in giallorosso per il forte attaccante classe ’99, dopo una parentesi tra i professionisti (Vibonese) e la breve esperienza al Licata di quest’anno. Napolitano è senza dubbio un pezzo pregiato della storia del Cittanova in Serie D, vantando numeri significativi: due stagioni da protagonista al “Morreale – Proto”, per 57 presenze complessive, cinque reti realizzate (1 in Coppa Italia) e ventuno assist.

Progetto in crescita – Nel pomeriggio odierno, dopo le formalità di rito e la firma dell’accordo ufficiale, il calciatore si è aggregato al gruppo per il primo allenamento con i nuovi compagni. “Inseriamo nel nostro organico un tassello di qualità – hanno spiegato i Dirigenti Girolamo Guerrisi e Tonino Mamone – e siamo certi che Napolitano saprà riallacciare, in breve tempo, il filo che lo ha legato a Cittanova negli scorsi anni. Il suo nome è fonte di entusiasmo per i tifosi e garanzia di impegno, incessante e incondizionato, per i nostri colori. Il lavoro del direttore sportivo Francesco Deni ci ha consentito di chiudere positivamente questa operazione. Iniziamo il nuovo anno con questa novità per il nostro percorso. E proseguiremo nel segno di un progetto che intende crescere, passo dopo passo, alla ricerca di soddisfazioni e gioie per la Città, per il territorio e per chi ama il Cittanova”.