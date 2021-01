Serie D, la Cittanovese cambia in panchina: esonerato Infantino, arriva Graziano Nocera

7 Gennaio 2021 15:23

Con un comunicato ufficiale la Cittanovese annuncia il cambio in panchina: esonerato mister Infantino, arriva Graziano Nocera

Avvicendamento in panchina in casa Cittanovese. La pesantissima sconfitta interna di ieri, arrivata al culmine di un periodo troppo negativo, ha portato all’esonero del tecnico Pietro Infantino. Al suo posto arriva Graziano Nocera. Di seguito il comunicato ufficiale.

“La A.S.D. Cittanova Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di Allenatore della Prima Squadra il sig. Pietro Infantino, a cui vanno i ringraziamenti da parte dell’intera Società giallorossa per il lavoro svolto in questi mesi. Al tecnico si consegnano i più sinceri auguri per il futuro professionale. Contestualmente, nell’alveo di una riflessione approfondita, partecipata e mirata alla prosecuzione del progetto sportivo e calcistico avviato, la A.S.D. Cittanova Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra al sig. Graziano Nocera, già Vice Allenatore di Infantino e Allenatore della compagine Juniores – Under 19. Insieme a Nocera, proseguiranno nel lavoro al servizio del progetto giallorosso tutti i componenti dello Staff”.