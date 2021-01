Serie D, altro rinvio per il Roccella: posticipata anche la gara di domenica ad Acireale

27 Gennaio 2021 15:18

Serie D, Roccella costretto a comunicare un altro rinvio per la situazione relativa al Covid: ad Acireale non si giocherà domenica

La situazione relativa al Covid in casa Roccella sta inguaiando la compagine reggina di Serie D, che ha rinviato già alcune partite e si trova ancora a dover comunicare posticipi. Dopo l’annullamento della sfida odierna, arriva un’altra nota ufficiale in merito al rinvio del match di domenica ad Acireale: “A seguito della nostra richiesta al Dipartimento Interregionale per via di alcuni casi di positività in squadra – si legge – si comunica che la gara tra Acireale e Roccella, in programma domenica 31 gennaio alle ore 14:30 allo stadio “Tupparello”, è stata rinviata a data da destinarsi”.