Serie D, causa Covid non si gioca Acireale-Fc Messina: disposto il rinvio del match

15 Gennaio 2021 10:29

Serie D, su richiesta dei granata – causa Covid – disposto il rinvio di Acireale-Messina, inizialmente previsto per domenica

Acireale-Fc Messina non si gioca. Oltre ai due positivi al Covid registrati in casa peloritana (ma gli altri sono tutti negativi e hanno ripreso regolarmente ad allenarsi), ci sono quelli già presenti tra i granata da qualche settimana, che hanno portato al rinvio del match precedente a Castrovillari.

“L’Acireale Calcio – si legge in una nota ufficiale – rende nota la disposizione del Dipartimento Interregionale, che preso atto della richiesta inoltrata della Società granata in seguito all’accertamento di calciatori positivi al Covid-19, per cause di forza maggiore la gara Acireale-FC Messina (12ª giornata di Campionato Serie D, in programma domenica 17 gennaio 2021) è rinviata a data da destinarsi. I calciatori positivi sono sottoposti a isolamento domiciliare. Il resto della squadra risultata negativo ai test immunologici svolti ieri. Chi non ha avuto contatti stretti con gli atleti contagiati, riprenderà regolarmente gli allenamenti”.