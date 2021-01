Serie C, il Catanzaro non si schioda: la sfida con la Viterbese (ripresa dal 50′) finisce 0-0: la nuova classifica

27 Gennaio 2021 17:04

Serie C, pari a reti bianche per il Catanzaro nel match contro la Viterbese ripartito dal 50′ dopo la sospensione dello scorso 10 gennaio per avverse condizioni meteo

Sullo 0-0 è iniziata, sullo 0-0 si è fermata, è ripartita e si è conclusa. Nessun colpo di coda per il Catanzaro, che è sceso in campo questo pomeriggio al Ceravolo per riprendere il match contro la Viterbese interrotto lo scorso 10 gennaio a causa di avverse condizioni meteo. La sfida, giocata quasi per un tempo (si è ripartiti dal 50′), è rimasta inchiodata sul risultato a reti bianche. Con questo punteggio, i giallorossi salgono a quota 32 in graduatoria. Nell’altro recupero, successo esterno per 2-0 della Casertana in casa della Juve Stabia. Di seguito la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno.

RECUPERO (17ª GIORNATA)

MERCOLEDI’ 27 GENNAIO

ore 15:00

Juve Stabia-Casertana 0-2

ore 16:00

Catanzaro-Viterbese 0-0 (ripresa dal 50′)

CLASSIFICA

TERNANA 49 BARI 41 AVELLINO 34 CATANZARO 32 CATANIA 30 TERAMO 29 FOGGIA 29 TURRIS 27 PALERMO 25 CASERTANA 24 JUVE STABIA 23 VIRTUS FRANCAVILLA 22 VIBONESE 22 MONOPOLI 20 VITERBESE 19 POTENZA 16 BISCEGLIE 15 PAGANESE 12 CAVESE 9 TRAPANI (ESCLUSO)