Serie B, risultati e classifica dopo Reggina-Lecce: gli amaranto restano a quota 17

16 Gennaio 2021 18:51

Risultati Serie B, gli aggiornamenti delle gare odierne relative alla 18ª giornata con classifica aggiornata, marcatori e prossimo turno

Neanche un punto. La Reggina esce sconfitta dal Granillo, al Lecce di Corini basta il gol di Stepinski nell’unico tiro effettuato verso la porta. Con questo risultato, i giallorossi salgono a quota 29 in classifica e si rilanciano in ottica promozione, mentre gli amaranto rimangono impantanati a quota 17. “Da sotto” non si muove molto: l’Entella perde a Verona nell’anticipo, l’Ascoli a Cittadella e il Cosenza rimonta a Monza grazie al nuovo arrivato Tremolada, accorciando sui ragazzi di Baroni. Domani il resto del turno: occhi puntati, sul fronte Reggina, allo scontro diretto Reggiana-Cremonese. Di seguito i risultati di giornata, la classifica, la marcatori e il prossimo turno.

VENERDI’ 15 GENNAIO

ore 19:00

Chievo-Entella 2-1

ore 21:00

Vicenza-Frosinone 0-0

SABATO 16 GENNAIO

ore 14:00

Cittadella-Ascoli 1-0

Monza-Cosenza 2-2

Pisa-Brescia 1-0

Pordenone-Venezia 2-0

ore 16:00

Reggina-Lecce 0-1

DOMENICA 17 GENNAIO

ore 15:00

Pescara-Cremonese

ore 21:00

Empoli-Salernitana

Spal-Reggiana

CLASSIFICA

Empoli 34 Cittadella 33 Salernitana 31 Monza 31 Spal 29 Lecce 29 Pordenone 27 Chievo 27 Frosinone 26 Venezia 25 Pisa 23 Brescia 21 Vicenza 20 Reggina 17 Pescara 16 Cosenza 16 Cremonese 15 Reggiana 15 Entella 14 Ascoli 13

CLASSIFICA MARCATORI

Diaw (Pordenone) 11 reti Coda (Lecce) 10 reti Forte (Venezia) 9 reti Mancuso (Empoli) 9 reti Mancosu (Lecce) 6 reti Meggiorini (Vicenza) 6 reti Mazzocchi S. (Reggiana) 6 reti Tutino (Salernitana) 6 reti Gargiulo (Cittadella) 6 reti La Mantia (Empoli) 6 reti Bajic (Ascoli) 6 reti

RECUPERO (8ª GIORNATA)

MARTEDI’ 19 GENNAIO

ore 19:00

Vicenza-Chievo

PROSSIMO TURNO (19ª GIORNATA)

VENERDI’ 22 GENNAIO

ore 21:00

Entella-Pisa

SABATO 23 GENNAIO

ore 14:00

Ascoli-Chievo

Cosenza-Pordenone

Frosinone-Reggina

Reggiana-Vicenza

Venezia-Cittadella

ore 16:00

Salernitana-Pescara

DOMENICA 24 GENNAIO

ore 15:00

Lecce-Empoli

ore 21:00

Cremonese-Spal

LUNEDI’ 25 GENNAIO

ore 21:00

Brescia-Monza