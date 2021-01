Serie B, Reggiana a picco: quarta sconfitta di fila, Cittadella corsaro. La classifica aggiornata

9 Gennaio 2021 16:08

Nel weekend in cui la Serie B riposa si è giocato il recupero tra Reggiana e Cittadella, vinto dai veneti per 0-2: la nuova classifica

La Serie B in questo weekend riposa. Una partita si è giocata, però: il recupero della 5ª giornata tra Reggiana e Cittadella, posticipato per via dei numerosi positivi al Covid che aveva colpito il club emiliano nei mesi scorsi. La gara è appena terminata: sconfitta interna per gli uomini di Alvini, la quarta di fila. Al Mapei Stadium passano i veneti con un gol per tempo: Proia al 9′ e Ogunseye al 65′, un minuto prima che i locali rimanessero in 10 per l’espulsione (doppio giallo) a Zamparo, maturata in 6 minuti. Di seguito la classifica aggiornata. Risultato positivo per la Reggina, che non si fa scavalcare né agganciare.

CLASSIFICA

Empoli 34 Salernitana 31 Monza 30 Cittadella 30 Spal 29 Lecce 26 Frosinone 25 Venezia 25 Pordenone 24 Chievo 24 Brescia 21 Pisa 20 Vicenza 19 Reggina 17 Pescara 16 Cosenza 15 Cremonese 15 Reggiana 15 Entella 14 Ascoli 13

CLASSIFICA MARCATORI

Coda (Lecce) 10 reti Diaw (Pordenone) 10 reti Forte (Venezia) 9 reti Mancuso (Empoli) 9 reti Mancosu (Lecce) 6 reti Meggiorini (Vicenza) 6 reti Mazzocchi S. (Reggiana) 6 reti Tutino (Salernitana) 6 reti Gargiulo (Cittadella) 6 reti La Mantia (Empoli) 6 reti Bajic (Ascoli) 6 reti

PROSSIMO TURNO (18ª GIORNATA)

VENERDI’ 15 GENNAIO

ore 19:00

Chievo-Entella

ore 21:00

Vicenza-Frosinone

SABATO 16 GENNAIO

ore 14:00

Cittadella-Ascoli

Monza-Cosenza

Pisa-Brescia

Pordenone-Venezia

ore 16:00

Reggina-Lecce

MARTEDI’ 17 GENNAIO

ore 15:00

Pescara-Cremonese

ore 21:00

Empoli-Salernitana

Spal-Reggiana