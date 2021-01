Serie B, la Cremonese sbanca Pescara e scavalca la Reggina: classifica aggiornata, marcatori e prossimo turno

17 Gennaio 2021 17:01

Risultati Serie B, gli aggiornamenti delle gare odierne relative alla 18ª giornata con classifica aggiornata, marcatori e prossimo turno

Due gare in programma oggi relativamente alla 18ª giornata di Serie B. Terminata quella del pomeriggio, che ha visto indirettamente protagonista la Reggina. A Pescara, infatti, è buona la prima di Pecchia sulla panchina della Cremonese: i grigiorossi sbancano l’Adriatico per 0-2 e scavalcano gli amaranto di un punto. In serata il big match Empoli-Salernitana, domani la Spal ospita la Reggiana. Di seguito il programma completo con la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno.

VENERDI’ 15 GENNAIO

ore 19:00

Chievo-Entella 2-1

ore 21:00

Vicenza-Frosinone 0-0

SABATO 16 GENNAIO

ore 14:00

Cittadella-Ascoli 1-0

Monza-Cosenza 2-2

Pisa-Brescia 1-0

Pordenone-Venezia 2-0

ore 16:00

Reggina-Lecce 0-1

DOMENICA 17 GENNAIO

ore 15:00

Pescara-Cremonese 0-2

ore 21:00

Empoli-Salernitana

LUNEDI’ 18 GENNAIO

ore 21:00

Spal-Reggiana

CLASSIFICA

Empoli 34 Cittadella 33 Salernitana 31 Monza 31 Spal 29 Lecce 29 Pordenone 27 Chievo 27 Frosinone 26 Venezia 25 Pisa 23 Brescia 21 Vicenza 20 Cremonese 18 Reggina 17 Pescara 16 Cosenza 16 Reggiana 15 Entella 14 Ascoli 13

CLASSIFICA MARCATORI

Diaw (Pordenone) 11 reti Coda (Lecce) 10 reti Forte (Venezia) 9 reti Mancuso (Empoli) 9 reti Mancosu (Lecce) 6 reti Meggiorini (Vicenza) 6 reti Mazzocchi S. (Reggiana) 6 reti Tutino (Salernitana) 6 reti Gargiulo (Cittadella) 6 reti La Mantia (Empoli) 6 reti Bajic (Ascoli) 6 reti

RECUPERO (8ª GIORNATA)

MARTEDI’ 19 GENNAIO

ore 19:00

Vicenza-Chievo

PROSSIMO TURNO (19ª GIORNATA)

VENERDI’ 22 GENNAIO

ore 21:00

Entella-Pisa

SABATO 23 GENNAIO

ore 14:00

Ascoli-Chievo

Cosenza-Pordenone

Frosinone-Reggina

Reggiana-Vicenza

Venezia-Cittadella

ore 16:00

Salernitana-Pescara

DOMENICA 24 GENNAIO

ore 15:00

Lecce-Empoli

ore 21:00

Cremonese-Spal

LUNEDI’ 25 GENNAIO

ore 21:00

Brescia-Monza