Serie B, gli arbitri della 20ª giornata: c’è Abisso per Reggina-Salernitana

27 Gennaio 2021 15:29

Serie B, gli arbitri della 20ª giornata: tutte le designazioni scelte per le gare del prossimo weekend cadetto

Di nuovo un arbitro esperto, con un importante numero di gare dirette tra A e B, per la Reggina. A dirigere il match contro la Salernitana ci sarà infatti Rosario Abisso, che vanta più di 60 presenze in massima serie e quasi 50 in cadetteria. Nessun incrocio, però, con gli amaranto. Per Virtus Entella-Cosenza c’è invece Ayroldi. Di seguito l’elenco completo con tutte le designazioni delle partite della 20ª giornata di Serie B.

LR VICENZA – VENEZIA Venerdì 29/01 h. 21.00

AURELIANO

BOTTEGONI – ROSSI C.

IV: ILLUZZI

ASCOLI – BRESCIA Sabato 30/01 h. 14.00

CAMPLONE

RUGGIERI – DELLA CROCE

IV: MERAVIGLIA

EMPOLI – FROSINONE Sabato 30/01 h. 14.00

GHERSINI

VONO – MORO

IV: PRONTERA

PORDENONE – LECCE Sabato 30/01 h. 14.00

MASSA

MONDIN – MUTO

IV: MASSIMI

V. ENTELLA – COSENZA Sabato 30/01 h. 14.00

AYROLDI

AFFATATO – MIELE

IV: ROS

PISA – REGGIANA Sabato 30/01 h. 16.00

PATERNA

DEI GIUDICI – TRINCHIERI

IV: ROBILOTTA

CHIEVO – PESCARA Domenica 31/01 h. 15.00

SANTORO

SCARPA – MACADDINO

IV: VOLPI

SPAL – MONZA Domenica 31/01 h. 16.00

MARINELLI

MARGANI – SECHI

IV: RAPUANO

CITTADELLA – CREMONESE Domenica 31/01 h. 21.00

MAGGIONI

YOSHIKAWA – NUZZI

IV: AMABILE

REGGINA – SALERNITANA Lunedì 01/02 h. 21.00

ABISSO

CALIARI – CIPRESSA

IV: PEZZUTO