Serie B, gli arbitri della 18ª giornata: per Reggina-Lecce c’è Volpi, un solo precedente con gli amaranto

14 Gennaio 2021 13:48

Serie B, sono stati rese note le designazioni arbitrali per le partite della 18ª giornata in cadetteria: per Reggina-Lecce c’è Manuel Volpi

Sono stati resi noti arbitri, IV ufficiali e assistenti delle partite della 18ª giornata di Serie B. Per Reggina-Lecce c’è Manuel Volpi, con alle spalle qualche partita di A. Sette le sue gare arbitrate in massima serie in totale, due quest’anno. Un solo precedente con gli amaranto, in Serie C, nella stagione 2016-2017: il derby in casa del Catanzaro del 27 novembre 2016, terminato 1-1 (reti di Giovinco e Bianchimano, allo scadere). Di seguito l’elenco completo con tutte le designazioni.

CHIEVO – V. ENTELLA Venerdì 15/01 h. 19.00

PATERNA

ALASSIO – BERTI

IV: ABBATTISTA

LR VICENZA – FROSINONE Venerdì 15/01 h. 21.00

MARCHETTI

BACCINI – ANNALORO

IV: ROS

CITTADELLA – ASCOLI Sabato 16/01 h. 14.00

SANTORO

CALIARI – DI MONTE

IV: ROBILOTTA

MONZA – COSENZA Sabato 16/01 h. 14.00

AURELIANO

MACADDINO – NUZZI

IV: AYROLDI

PISA – BRESCIA Sabato 16/01 h. 14.00

AMABILE

AVALOS – CIPRESSA

IV: MASSIMI

PORDENONE – VENEZIA Sabato 16/01 h. 14.00

DI MARTINO

ROSSI M. – DELLA CROCE

IV: MERAVIGLIA

REGGINA – LECCE Sabato 16/01 h. 16.00

VOLPI

DEI GIUDICI – TRINCHIERI

IV: CAMPLONE

EMPOLI – SALERNITANA Domenica 17/01 h.15.00

PAIRETTO

DI GIOIA – MASTRODONATO

IV: PRONTERA

PESCARA – CREMONESE Domenica 17/01 h.15.00

LA PENNA

SACCENTI – MORO

IV: RAPUANO

SPAL – REGGIANA Lunedì 18/01 h. 21.00

GIUA

RUGGIERI – YOSHIKAWA

IV: ILLUZZI